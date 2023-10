Colpisce con un sasso un poliziotto, arrestato un tifoso della Fiorentina

Scattato l’arresto per un tifoso della Fiorentina a Prato per un episodio che si è inserito negli incidenti del pre partita di Fiorentina-Cagliari, posticipo di campionato giocato lunedì scorso. Il tifoso è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno dello stadio Franchi. Il supporter gigliato è accusato di aver colpito con un sasso un poliziotto durante gli incidenti che sono avvenuti in viale dei Mille, a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, circa 30 tifosi viola hanno preso di mira pullman dove c’erano a bordo dei tifosi del Cagliari. Li hanno attaccati, da qua la reazione e l’episodio che ha portato al primo arresto in differita.