Youth League 2023/24: il Milan vince a Dortmund, pareggio 1-1 tra Celtic e Lazio

Nella seconda giornata di Youth League il Milan vince 2-1 in casa del Borussia Dortmund, mentre la Lazio si fa rimontare sull’1-1 dal Celtic nel finale. I rossoneri iniziano subito aggressivi e dopo 16′ passano in vantaggio con la girata di Sia su calcio d’angolo. La squadra di Abate però non si accontenta e pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio con un bel diagonale di Zeroli. Nella seconda frazione gli ospiti controllano il risultato e vanno anche vicini al tris, fino a quando nel recupero il Borussia Dortmund accorcia le distanze con il colpo di testa di Brunner. La rete del centravanti tedesco però non cambia la sostanza, la formazione rossonera trionfa 2-1 e si prende altri 3 punti dopo la vittoria contro il Newcastle nella prima giornata. Il Milan si gode così la vetta nel girone a punteggio pieno, mentre rimangono a 3 i tedeschi.

Pareggio beffardo invece per la Lazio, che ha giocato una buona partita sul campo del Celtic. I biancocelesti sono passati in vantaggio al 42′ con la rete di Sanà Fernandes, ben servito da Milani e bravo a battere l’estremo difensore avversario con un tiro preciso all’angolino. Nella seconda frazione la gara scende di ritmo, ci provano entrambe le formazioni con un’occasione a testa ma il risultato non si schioda. Nel recupero il Celtic pareggia i conti: fallo da rigore di Petta e Carse dal dischetto non sbaglia e sigla il definitivo 1-1. Non arriva dunque la prima vittoria in Europa per la Lazio, che si porta a 1 punto in classifica alla pari dei rivali odierni.