Jabeur-Vondrousova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Ons Jabeur se la vedrà contro Marketa Vondrousova nella finale femminile di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Per la tunisina si tratta del terzo ultimo atto della carriera a livello Major, il secondo di fila ottenuto sul verde di Church Road. Di fronte a lei la mancina ceca, numero 42 del ranking mondiale. Quest’ultima non è una novellina in determinati palcoscenici.

Nel 2019, infatti, è stata capace di spingersi fino alla finale del Roland Garros, poi persa contro l’australiana Ashleigh Barty. Il bilancio degli scontri diretti si trova in perfetta parità (2-2), con Jabeur che si è aggiudicata in due set abbastanza comodi l’unico andato in scena sull’erba. Proprio la nordafricana, viste anche le 36 posizioni in più in classifica, partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. La pressione, tuttavia, potrebbe farla da padrona. Tutte e due le giocatrici, infatti, vincendo alzerebbero al cielo il loro primo trofeo della carriera in un torneo dello Slam.

SEGUI IL LIVE DI JABEUR-VONDROUSOVA

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Jabeur e Vondrousova scenderanno in campo oggi (sabato 15 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 15.00 italiane (le 14.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il terzo Slam della stagione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale del tabellone femminile tra Jabeur e Vondrousova garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.