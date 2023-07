Cagliari, Ranieri: “Obiettivo salvezza, dovremo stare compatti e partire bene”

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato in occasione della ripresa degli allenamenti del club, al lavoro per l’imminente stagione di Serie A: “Ho sempre voglia di sognare, ma per il primo anno l’obiettivo sarà la salvezza. Dobbiamo partita con il piede giusto, ma non sarà facile. Siamo l’ultima arrivata ed il calendario non è dei più semplici, perciò dovremo stare compatti. La vittoria contro il Bari? Fa già parte dei ricordi, adesso è un’altra storia“.

Sul calciomercato, Ranieri ha spiegato: “Abbiamo bisogno di un difensore esperto da affiancare ai nostri giovani e di un paio di attaccanti per avere più scelta. Cerchiamo gente che ci consenta di restare in A, elementi attaccati alla maglia. Non m’interessa la carta d’identità, voglio persone che mi facciano capire di rientrar bene nei piani. Jankto? Mi auguro che sia quello che ho conosciuto alla Sampdoria: da lui mi aspetto, corsa, assist e gol. Lo stimo molto“.