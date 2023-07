Jabeur-Vondrousova in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wimbledon 2023

Ons Jabeur sfiderà Marketa Vondrousova nella finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Per il secondo anno di fila, la giocatrice tunisina è approdato all’atto conclusivo del torneo e l’ha fatto battendo tre top 10 di fila come Kvitova, Rybakina e Sabalenka. A separarla dal titolo c’è la ceca Vondrousova, prima giocatrice non testa di serie dal 1963 ad approdare in finale e vittoriosa ai danni di avversarie del calibro di Pegula e Svitolina. I precedenti sono sul 2-2, ma Vondrousova ha vinto i due più recenti, entrambi in questo 2023. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà Jabeur a scendere in campo con i favori del pronostico.

Jabeur e Vondrousova scenderanno in campo sabato 15 luglio sul Centrale dalle ore 15:00. A detenere i diritti televisivi del torneo è Sky Sport, pertanto sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.