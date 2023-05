INTERVISTA – Internazionali d’Italia 2023, Maestrelli: “Vittoria dal valore inestimabile. L’anno della conferma non è facile”.

“Conoscevo bene il mio avversario ed i suoi progressi, quindi sono entrato in campo con grande rispetto per lui. Per tenergli testa sapevo che avrei dovuto giocare una partita “a tutta”, senza indugi e colpendo forte la palla. Per fortuna ci sono riuscito nella maggior parte del tempo e alla fine ho vinto”. Su Campo 13 l’eroe di giornata degli Internazionali BNL d’Italia 2023 si chiama Francesco Maestrelli. Il pisano ha superato il primo turno delle qualificazioni battendo in rimonta il cinese Zhang Zhizhen, reduce dai quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid. Il classe 2002 azzurro, numero 182 ATP, si è imposto in 2 ore e 48 minuti per 7-5 2-6 7-5 sfruttando il grande tifo del pubblico capitolino. “Sono davvero contento delle energie che il tifo romano mi ha dato, è stato veramente bello che tutte queste persone siano venute a supportarmi – le parole di Maestrelli ai microfoni di Sportface –Vincere davanti ai miei genitori, alla mia fidanzata, ai miei nonni e ai miei amici è qualcosa di inestimabile“.

L’assaggio del Foro Italico per Maestrelli era arrivato tramite le Prequalificazioni della scorsa stagione, ma il primo morso nel torneo vero è arrivato con questa edizione: “Gioco per la prima volta il torneo più grande che un italiano possa vivere. Condividere questo con altri coetanei ed amici aiuta un po’ tutti a scaricare la pressione di doversi sentire sotto la lente d’ingrandimento. L’ultimo periodo per me non è stato facile. Dopo un anno di ascesa la conferma è sempre molto difficile e richiede tante energie e a volte anche dei passi falsi. Vincere in rimonta è stato un grande segnale“. L’ultimo ostacolo a separare Maestrelli dal main draw sarà Pedro Martinez, avversario ostico che ha esordito battendo Andrea Vavassori per 6-2 5-7 6-2: “Martinez è un altro avversario di livello assoluto, non lo conosco benissimo però mi è capitato di vederlo in tv. Lui avrà tanta esperienza da mettere domani in campo, io mi auguro di poter giocare la partita con sfrontatezza e spensieratezza. Devo crederci, ma riuscendomi a godere anche l’atmosfera”.