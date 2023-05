Sampdoria, Romei: “E’ un momento doloroso. Ora bisogna dare un futuro al club”

La retrocessione dopo 11 anni per la Sampdoria che dopo la sconfitta di Udine è matematicamente retrocessa in Serie B. A peggiorare la situazione è tutto ciò quello che è legato al momento del club doriano che rischia il fallimento. A prendere la parola è stato il vice presidente Roberto Romei, il quale ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Romei: “E’ un momento dolorosissimo e difficilissimo, spiace per tutti ma bisogna accettare i verdetti del campo e ripartire. Ma come tutti sanno la situazione della società è a un momento decisivo, è questa la partita più importante. Parlando a nome di tutto il Cda siamo tutti impegnatissimi per trovare una soluzione, quello che possiamo fare lo facciamo e lo faremo: la Samp merita di andare avanti e ripartire, i prossimi giorni sono molto, molto importanti. La Sampdoria è un patrimonio del calcio italiano che non deve ripartire più in basso della serie B. Abbiamo fatto un piano di ristrutturazione che, a detta degli advisor, è assolutamente sostenibile. Forse sono state divulgare notizie troppo allarmistiche ma le cose sono molto chiare, ora serve uno sforzo di volontà e chiudere questa vicenda nel più breve tempo possibile, trovare un punto di incontro fra creditori e investitori e andare avanti“.