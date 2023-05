Champions League, Guardiola: “Real Madrid? Se vuoi vincere, devi battere i più forti”

E’ tempo di vigilia per la prima delle due semifinali di Champions League. Martedì 9 maggio sarà il tempo del primo atto fra Real Madrid e Manchester City che si contenderanno un posto nella finale di Istanbul il prossimo 10 giugno. Guardiola ha parlato in conferenza stampa, sottolineando in primis la forza del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Le parole di Guardiola: “Per vincere la Champions devi battere i migliori e il Real è la squadra migliore di questa competizione, lo ha dimostrato negli ultimi due decenni. Non siamo venuti qui per vendicarci, quello che è successo l’anno scorso ormai è passato, abbiamo fatto il possibile ma non è bastato. Cercheremo di fare meglio, di ottenere un buon risultato per darci una opportunità a Manchester. Se vogliamo passare serve una prestazione super in entrambe le partite. Mi piace come abbiamo giocato fin qui ma ci sono anche i rivali e come in tutte le partite ci sarà da soffrire. È chiaro però che se hai uno come Haaland devi approfittarne. Per l’80-90% sono però gli stessi giocatori di un anno fa su ambo i lati. Quello che so è che tutto si deciderà a Manchester. Non abbiamo bisogno di motivazioni per cercare di andare in finale. Quando sono arrivato qui pensavo che avrei vinto la Champions, e così l’anno dopo e l’anno dopo ancora, è la mia mentalità. E ci riproveremo anche stavolta. Ma non mi piacerebbe allenare una squadra che vince una volta la Champions e poi scivola in campionato e per dieci anni non va da nessuna parte. Bisogna essere stabili, cerchiamo di essere come il Barcellona o il Liverpool e stare sempre lì. E il Barcellona ci ha messo del tempo per arrivare in finale. Questo è un club sano e l’importante è avere stabilità“.