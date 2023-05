INTERVISTA – Internazionali d’Italia 2023, Agamenone: “Pubblico subito decisivo. L’Argentina mi è servita ma Lecce mi mancava”

La prima vittoria azzurra degli Internazionali BNL d’Italia 2023 è quella di Franco Agamenone. Il tennista italo-argentino, numero 170 ATP, ha sconfitto in rimonta il finlandese Otto Virtanen. “Sono felicissimo della mia prima vittoria in un Masters 1000 – le parole di Agamenone ai microfoni di Sportface dopo il successo per 4-6 6-1 6-2 nel round inaugurale delle qualificazioni -. Nel primo set non mi sono sentito benissimo come sensazioni, ma quando ho visto il pubblico mi sono caricato. I primi game del terzo set sono stati intensi e hanno indirizzato la sfida”. Trascinato dal pubblico del Foro Italico Agamenone sta ritrovando il suo miglior tennis, merito anche del ritorno a Lecce sotto la guida di coach Andrea Trono: “Ad ottobre 2022 era arrivata la separazione da Andrea ed ero tornato in Argentina. Dopo l’Australian Open abbiamo parlato di ciò che è successo e tutti e due avevamo voglia di tornare insieme. Comunque io per due anni non ero mai tornato in Argentina e mi mancavano famiglia e amici, quindi questo periodo mi ha fatto bene. Lecce però è casa e mi sono mancati anche gli amici italiani ed i ragazzi del circolo”. Al momento del sorteggio Agamenone non è solito guardare il tabellone ed i possibili incroci, proprio per questo non si sbilancia sul match che vale il biglietto per il main draw contro Alexandre Muller: “Ci ho giocato un paio di volte e siamo 1-1 nei precedenti, vedremo come andrà. Non avevo visto che avrei giocato contro di lui“.