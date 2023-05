Euroderby Milan-Inter: ecco le formazioni del 2003 e del 2005, le squadre a confronto

di Mattia Zucchiatti 59

Milan contro Inter in Champions, atto terzo. Il Milan ha prevalso in entrambi i precedenti: nelle semifinali del 2002/03 ai gol in trasferta e ai quarti di finale del 2004/05. Adesso la semifinale del torneo più ambito offre all’Inter l’opportunità della rivincita. Andiamo a confrontare le formazioni dei due precedenti confronti di andata. Il Milan di Ancelotti si presentava con la sua stella Shevchenko e un 4-3-1-2 con Rui Costa tra le linee. Presenti le bandiere Paolo Maldini e Javier Zanetti. Adesso i capitani saranno Davide Calabria e uno tra Brozovic e Lautaro.

Semifinale di andata 2002/2003

Milan (4-3-1-2): Dida; Costacurta, Nesta, Maldini, Kaladze; Gattuso, Brocchi, Seedorf; Rui Costa; Shevchenko, F. Inzaghi

Inter (4-4-2): Toldo; Cordoba, Materazzi, Cannavaro, Coco; Zanetti, Conceicao, Di Biagio, Emre Belozoglu; Crespo, Recoba

Quarti di finale di andata 2004/05

Milan (4-3-1-2): Dida; Cafu, Stam, Nesta, Maldini; Gattuso, Pirlo, Seeforf; Kaka; Shevchenko, Crespo

Inter (4-3-1-2): Toldo; J. Zanetti, Favalli, Cordoba, Mihajlovic; Veron, C. Zanetti, Cambiasso; Stankovic; Cruz, Martins

Probabili formazioni semifinale di andata 2022/2023

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Bennacer, Brahim Díaz; Giroud

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Lukaku