Inter, Barella: “Tanti alti e bassi, a San Siro vengono i brividi”

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha tracciato un bilancio della stagione della sua squadra in un’intervista ai microfoni di Uefa.com: “Sicuramente è stata una stagione difficile e un po’ strana con tutti gli alti e bassi per me e per la squadra. Ma sono contento di avere ancora un po’ di energia per questa parte finale, che è fondamentale. Strano che abbiamo fatto meglio in Champions che in campionato. Forse inconsapevolmente abbiamo trovato più motivazioni in coppa che in campionato, anche se ultimamente stiamo migliorando anche la.

L’ex giocatore del Cagliari è tornato sul passaggio del turno contro il Porto e sull’euroderby di Champions: “Il pareggio con il Porto è stato emozionante, ha dimostrato che lo spirito di squadra è molto forte e che abbiamo la volontà di fare qualcosa di straordinario insieme. La chiave per raggiungere gli obiettivi che non avremmo mai immaginato di poter raggiungere all’inizio della stagione è avere tutti lo stesso obiettivo in testa. Non arrivavamo in semifinale da tanto tempo, ora vogliamo andare a Istanbul. All’urlo di San Siro durante l’inno della Champions ti vengono i brividi. Per il derby serviranno cuore, coraggio e forza ma anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti fattori diversi potrebbero essere decisivi. Ma il mondo intero seguirà questa partita. Saremo tutti contenti di essere in campo in quel momento”.