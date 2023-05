Rune-Medvedev, programma e telecronisti Sky e Mediaset finale Internazionali BNL d’Italia 2023

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset della finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023 tra Holger Rune e Daniil Medvedev. Sul Centrale del Foro Italico, pioggia permettendo, emozioni forti per l’atto conclusivo che opporrà l’astro nascente danese e la certezza russa per conquistare l’ambito titolo 1000 di Roma. Purtroppo nessun azzurro è arrivato fino in fondo, ma la finale è di assoluto livello. Appuntamento alle ore 16, chi riuscirà a vincere?

La finale Rune-Medvedev sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci e su Italia Uno con la telecronaca di Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone.