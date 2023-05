Torino-Fiorentina 1-1, Sanabria: “Abbiamo la mentalità giusta, vogliamo crescere ancora”

L’attaccante del Torino, Antonio Sanabria, al termine del match pareggiato 1-1 contro la Fiorentina valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo la mentalità giusta, vogliamo crescere e migliorare. Cerchiamo di fare queste ultime due partite alla grande, poi penseremo a quello che verrà. Sono contento, non sapevo se potevo essere a disposizione perché non mi sono allenato in settimana. Sono riuscito ad arrivare in buona forma, abbiamo fatto una bella partita. Peccato non riuscire a vincere in casa però la prestazione c’è stata“.