Internazionali d’Italia Roma 2023: Fognini troppo falloso, Rune vince in scioltezza

Fabio Fognini saluta il Foro Italico. Nel match di terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia, in corso di svolgimento a Roma, il tennista ligure si arrende nettamente al danese Holger Rune, settima testa di serie del torneo, con lo score finale di 6-4 6-2 in un’ora e sedici minuti di partita. Partita con poca storia dall’inizio alla fine, eccezion fatta per gli ultimi games della prima frazione di gioco. Agli ottavi di finale il danese se la vedrà con l’australiano Popyrin.

PRIMO SET – L’inizio di partita non sorride a Fognini che, seppur vincendo il primo game, si ritrova costretto ad inseguire per via dei troppi errori gratuiti. Rune sembra centrato ed in pochi minuti, senza fare niente di trascendentale, si invola sul 5-1. Il set sembra ormai compromesso, ma Fabio con il passare dei minuti entra in partita e usufruisce di un momento di down totale da parte del danese che sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare. E allora da 5-1 il punteggio dice 5-4 0-30 con Fognini che annusa la possibilità di riaprire totalmente il set. Rune si carica, trova un diritto all’incrocio delle righe e ribalta la situazione: con quattro punti di fila chiude il parziale per 6-4.

SECONDO SET – La partita di fatto finisce qui perché Fognini non reagisce, non dà seguito al finale di primo set e si scioglie come neve al sole nel secondo parziale. Rune in pochi minuti si ritrova avanti 4-0 senza fare niente di speciale. Fabio prova a rimanere aggrappato in qualche modo, vince i successivi turni di servizio, ma ormai è troppo tardi: il danese non perdona e chiude i conti con lo score finale di 6-4 6-2.