MotoGP GP Francia 2023, Vinales stende Bagnaia: il ducatista lo affronta a muso duro

Primo grande colpo di scena nel Gran Premio di Francia 2023 sul tracciato di Le Mans. Maverick Vinales, nel tentativo di effettuare un sorpasso, va a falciare il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia. Entrambi i piloti finiscono a terra e sono fuori dai giochi, ma pochi istanti dopo il contatto Pecco è andato ad affrontare a muso duro il centauro dell’Aprilia. La tensione è stata subito stemperata dagli addetti alla pista, con i due che sono poi rientrati nei rispettivi box insieme, chiarendo la questione. Resta da capire se Bagnaia si sia fatto male oppure se sia in buone condizioni. Ad ogni modo è un zero pesante in ottica Mondiale, il terzo per il pilota della Ducati.

IT'S ALL GONE WRONG! 😱 Maverick has a HUGE moment and takes both himself and @PeccoBagnaia OUT of the race! 💥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/6QRLMrr3PS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023