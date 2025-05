Matteo Gigante ha ricevuto l’ultima wild card disponibile per il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Con l’ingresso dell’attuale numero 161 del ranking Atp, si completa così il quadro degli invitati per il singolare maschile, che comprende già Luca Nardi, Francesco Passaro, Fabio Fognini e il giovane Federico Cinà. Gigante arriva al torneo di casa in un momento positivo, reduce dalla vittoria nel Challenger disputato al Garden di Roma, dove ha battuto in finale il lituano Vilius Gaubas, già sconfitto nella stessa occasione lo scorso anno.

Per il 23essne romano non sarà un debutto sul palcoscenico principale del torneo: anche l’anno scorso infatti, sempre grazie a una wild card, si era reso protagonista al Foto Italico, quando conquistò anche la sua prima vittoria in un match del circuito Atp, imponendosi nel derby tricolore contro Giulio Zeppieri. Nel corso del 2025, Gigante ha anche debuttato in uno Slam agli Australian Open, dove si è qualificato al tabellone principale ma è stato eliminato al primo turno dal francese Ugo Humbert. Ha poi ottenuto la sua seconda vittoria in un torneo ATP, superando Sebastian Baez al primo turno sul cemento del Masters 1000 di Indian Wells.

Le altre wild card agli Internazionali d’Italia

Oltre alle wild card per il tabellone principale, l’organizzazione del torneo ha reso noti anche i nomi dei primi quattro atleti che potranno partecipare al tabellone delle qualificazioni maschili. Si tratta di Federico Arnaboldi, il quale ha appena raggiunto il best ranking alla posizione numero 190, il padrone di casa Giulio Zeppieri, Pierluigi Basile e Jacopo Vasamì, classe 2007 che ha stupito tutti nelle ultime settimane a livello Challenger. L’ultima infine sarà destinata al vincitore del torneo di pre-qualificazione.