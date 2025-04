Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Madrid 2025, torneo in programma sulla terra battuta della capitale spagnola dal 21 aprile al 4 maggio. L’ultimo torneo senza Jannik Sinner, che tornerà dalla squalifica a Roma, vede come prima testa di serie il beniamino di casa Carlos Alcaraz. Presenti poi tutti gli altri big, da Alexander Zverev a Novak Djokovic, passando per Taylor Fritz e il campione in carica Andrey Rublev. A rappresentare i colori azzurri saranno invece Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MASTERS 1000 MADRID – MONTEPREMI

Il prize money totale è pari a 8 milioni 55mila 385 euro, mentre non sono stati ancora resi noti i dettagli in merito alla divisione turno per turno. In attesa di novità, di seguito ecco il montepremi dello scorso anno.

PRIMO TURNO – € 20.360

SECONDO TURNO – € 30.225

TERZO TURNO – € 51.665

OTTAVI DI FINALE – € 88.480

QUARTI DI FINALE – € 161.995

SEMIFINALI – € 284.590

FINALISTA – € 512.260

VINCITORE – € 963.225

MASTERS 1000 MADRID – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 35 punti

TERZO TURNO – 65 punti

OTTAVI DI FINALE – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITORE – 1000 punti

ALBO D’ORO MASTERS 1000 MADRID

2002 Andre Agassi d. Jiří Novák (walkover)

2003 Juan Carlos Ferrero d. Nicolás Massú 6–3, 6–4, 6–3

2004 Marat Safin d. David Nalbandian 6–2, 6–4, 6–3

2005 Rafael Nadal d. Ivan Ljubičić 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3)

2006 Roger Federer d. Fernando González 7–5, 6–1, 6–0

2007 David Nalbandian d. Roger Federer 1–6, 6–3, 6–3

2008 Andy Murray d. Gilles Simon 6–4, 7–6(8–6)

2009 Roger Federer (2) d. Rafael Nadal 6–4, 6–4

2010 Rafael Nadal (2) d. Roger Federer 6–4, 7–6(7–5)

2011 Novak Djokovic d. Rafael Nadal 7–5, 6–4

2012 Roger Federer (3) d. Tomáš Berdych 3–6, 7–5, 7–5

2013 Rafael Nadal (3) d. Stan Wawrinka 6–2, 6–4

2014 Rafael Nadal (4) d. Kei Nishikori 2–6, 6–4, 3–0 (ret.)

2015 Andy Murray (2) d. Rafael Nadal 6–3, 6–2

2016 Novak Djokovic (2) d. Andy Murray 6–2, 3–6, 6–3

2017 Rafael Nadal (5) d. Dominic Thiem 7–6(10–8), 6–4

2018 Alexander Zverev d. Dominic Thiem 6–4, 6–4

2019 Novak Djokovic (3) d. Stefanos Tsitsipas 6–3, 6–4

2020 Non disputato

2021 Alexander Zverev (2) d. Matteo Berrettini 6–7(8–10), 6–4, 6–3

2022 Carlos Alcaraz d. Alexander Zverev 6–3, 6–1

2023 Carlos Alcaraz (2) d. Jan-Lennard Struff 6–4, 3–6, 6–3

2024 Andrey Rublev d. Felix Auger-Aliassime 4–6, 7–5, 7–5

ENTRY LIST MASTERS 1000 MADRID

1 Alexander Zverev 2

2 Carlos Alcaraz 3

3 Taylor Fritz 4

4 Novak Djokovic 5

5 Casper Ruud 6

6 Jack Draper 7

7 Daniil Medvedev 8

8 Andrey Rublev 9

9 Stefanos Tsitsipas 10

10 Alex de Minaur 11

11 Holger Rune 12

12 Tommy Paul 13

13 Ben Shelton 14

14 Grigor Dimitrov 15

15 Lorenzo Musetti 16

16 Frances Tiafoe 17

17 Arthur Fils 18

18 Felix Auger-Aliassime 19

19 Ugo Humbert 20

20 Tomas Machac 21

21 Hubert Hurkacz 22

22 Karen Khachanov 23

23 Francisco Cerundolo 24

24 Sebastian Korda 25

25 Alexei Popyrin 26

26 Jiri Lehecka 27

27 Denis Shapovalov 28

28 Giovanni Mpetshi Perricard 29

29 Matteo Berrettini 30

30 Alejandro Tabilo 31

31 Brandon Nakashima 32

32 Alex Michelsen 33

Tallon Griekspoor 34

Matteo Arnaldi 35

Sebastian Baez 36

Jordan Thompson 37

Lorenzo Sonego 38

Alejandro Davidovich Fokina 39

Pedro Martinez 40

Alexandre Muller 41

Nuno Borges 42

Flavio Cobolli 43

Tomas Martin Etcheverry 44

Marcos Giron 45

Gael Monfils 46

Nicolas Jarry 47

Miomir Kecmanovic 48

Jan-Lennard Struff 49

Roberto Bautista Agut 50

Zizou Bergs 51

Zhizhen Zhang 52

Roberto Carballes Baena 53

Jakub Mensik 54

David Goffin 55

Jaume Munar 56

Quentin Halys 57

Juncheng Shang 58

Fabian Marozsan 59

Joao Fonseca 60

Luciano Darderi 61

Mariano Navone 62

Benjamin Bonzi 63

Kei Nishikori 64

Camilo Ugo Carabelli 65

Learner Tien 66

Francisco Comesana 67

Yoshihito Nishioka 68

Yunchaokete Bu 69

Damir Dzumhur 70

Roman Safiullin 71

Mattia Bellucci 72

Hamad Medjedovic 73

Arthur Rinderknech 74

Laslo Djere 75

Corentin Moutet 76

Aleksandar Vukic 77

Christopher O’Connell 78

Reilly Opelka 114 33 (PR)

Sebastian Ofner 131 74 (PR)

ALTERNATES

1 Aleksandar Kovacevic 79

2 Alexander Bublik 80