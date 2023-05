Liga, la giustizia spagnola indaga sullo scambio Neto-Cillessen del 2019 tra Barcellona e Valencia

Potrebbero arrivare a breve nuovi problemi per il Barcellona che da pochi giorni è tornato Camione di Spagna per la 27esima volta. La Sezione Crimini Economici della Procura della Repubblica sta infatti indagando sullo scambio dei portieri Jasper Cillessen e Neto Murara avvenuto nel 2019 tra il club blaugrana e il Valencia. L’operazione all’epoca aveva lasciato 35 milioni di euro nelle casse del Barca, e 26 milioni di euro più bonus in quelle del Valencia.

Cope e Mundo Deportivo annunciano che è stato presentato un reclamo dall’ex vicepresidente del club Miguel Zorio, che nella sua confessione coinvolge l’azionista del club valenciano, Peter Lim, il presidente Layhoon Chan, l’ex presidente Amadeo Salvo e l’agente Jorge Mendes. Si riferisce a possibili reati societari, falso in bilancio, scorretta amministrazione, corruzione tra privati ​​e corruzione ai danni della finanza pubblica. E’ stata aperta un’inchiesta per “svolgere tutte le azioni necessarie per determinare l’eventuale criminalità dei fatti denunciati”.