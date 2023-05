Internazionali d’Italia 2023, Rune: “Quest’anno voglio vincere il primo slam”

“Ho iniziato molto bene e ho messo Djokovic sotto pressione. Nel secondo set lui è salito ed accaduto l’opposto. Non è stato facile gestire l’interruzione per pioggia, ma nel terzo set ho ritrovato il tennis che avevo ad inizio partita”. Le parole di Holger Rune, sorridente dopo il trionfo per 6-2 4-6 6-2 sul numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il danese è il primo giocatore a staccare il pass per la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2023: “Lui è un giocatore complicato per me, ma penso che anche io posso rendergli la vita difficile come ho fatto negli ultimi due incontri. Al Roland Garros Novak rimarrà uno dei favoriti insieme a Nadal se sarà pronto. Poi ci sono Alcaraz, Sinner ed un paio di altri ragazzi. Sarà un torneo più aperto rispetto agli anni passati”.

“Se penso ancora di poter vincere più Roland Garros di Nadal? Diciamo dovrei iniziare a vincere il primo. Quest’anno sicuramente voglio vincere uno slam, se non sarà Parigi ci proverò negli altri due”. Il numero 7 del mondo è stato poi interrogato sulla sua attitudine da “bad boy”, che lui però non definisce tale: “Non credo di essere un bad boy. Gioco con grande passione ed energia, come fanno tanti giocatori. Un bad boy rompe le racchette e cose così, io non faccio questo”.