F1 GP Imola 2023, Red Bull e Mercedes: “Sosteniamo la decisione di annullare la gara”

La Red Bull, il team che sta dominando anche questa stagione di F1, si è espresso così sui social a proposito della decisione di annullare il GP di Imola a causa del maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna. “Dopo la forte pioggia che sta colpendo il nord Italia, sosteniamo la decisione presa dalla F1 di non procedere con il Gran Premio di Imola questo fine settimana. La sicurezza per tutti i soggetti coinvolti e nella regione è fondamentale e deve avere la priorità – si legge nel post –. Il nostro pensiero va alle persone colpite dall’alluvione in corso in Emilia Romagna e alle squadre di emergenza in servizio nella regione in questo difficile momento”.

Anche la Mercedes ha espresso il proprio sostegno alla decione di annullare il GP di Imola. Il team di Lewis Hamilton e George Russell, come si legge in una nota diffusa sui social, “sostiene pienamente la decisione della Formula 1, della FIA, dei promotori della gara e delle autorità locali di non procedere con il weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna. La sicurezza delle persone nella regione Emilia Romagna deve avere la priorità, oltre a consentire alle autorità locali e ai servizi di emergenza di continuare il loro lavoro vitale per aiutare chi ne ha bisogno. I nostri pensieri sono con le vittime, le famiglie e le comunità che sono state colpite dalle inondazioni nella regione”.