Olimpiadi Parigi 2024: ai Giochi ci sarà la “Pride House” contro l’omofobia

Oggi, mercoledì 17 maggio, nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, il presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024, Tony Estanguet, ha annunciato che, per tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Parigi 2024, sarà presente una ‘Pride House’. Ugualmente quindi a come avvenuto nell’edizione invernale di Vancouver 2010. Queste le parole di Estanguet: “A Parigi 2024 siamo convinti che lo sport cambi la vita e che sia anche uno strumento formidabile per cambiare mentalità e contribuire alla lotta contro la discriminazione. Come organizzatori del piu’ grande evento sportivo del mondo abbiamo una responsabilità e vogliamo anche sfruttare la visibilità dei Giochi per portare avanti questa essenziale lotta”.