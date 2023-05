Internazionali d’Italia 2023, Musetti: “Passività consapevole, ho vinto con esperienza. Cerotto? Solo una sbucciatura”

“Avevo tanta voglia di tornare a Roma. Sono qui da tanti giorni, la lunga attesa di sabato poteva andare a mio sfavore, ma sono contento della mia partita”. A più di una settimana dal suo arrivo a Roma, Lorenzo Musetti ha finalmente esordito agli Internazionali BNL d’Italia 2023 e lo ha fatto battendo Matteo Arnaldi per 6-4 6-4. Il numero 19 del mondo ha parlato al termine della sfida vinta su un Pietrangeli gremito: “Matteo sta giocando il suo miglior tennis ed il pubblico era giustamente diviso. Io sono stato bravo a gestire i momenti chiave del match con esperienza. Io sono stato consapevolmente passivo. Ho impostato la partita sul farlo un po’ sfogare. Nei punti importanti mi hanno concesso dei regalini che mi aspettavo, sono stato bravo a coglierli e a non farmi mai brekkare”.

Arrivato in conferenza stampa con un cerotto sul ginocchio sinistro, Musetti ha subito tranquillizzato i presenti: “Mi sono solo sbucciato, ho disinfettato e via. Il feeling con i derby? Praticamente ho perso solo quelli con Jannik (ride). Non espresso il mio miglior tennis però c’era da essere concreti ed è ciò che ho fatto”. Dopo la partita anche una breve battuta sugli altri prospetti azzurri: “Credo che per nostra fortuna il tennis italiano ha tanti giocatori di talento. Arnaldi, Zeppieri, Nardi, Passaro, Cobolli e tanti altri. È difficile puntare dei soldi su uno di questi ed è difficile dire chi sfonderà. Ad Arnaldi auguro il meglio come agli altri”.