Foggia-Potenza, incredibile gol da centrocampo di Di Noia (VIDEO)

di Marzia Bosco 28

Un incredibile eurogol di Di Noia regala la qualificazione alla fase Nazionale dei Playoff al Foggia. Dopo un match caratterizzato da poche occasioni, e dopo essere andati in svantaggio al 76esimo, la formazione pugliese ritrova un pareggio fondamentale e lo fa con un gol spettacolare. Il centrocampista numero 28 si fa trovare pronto su una respinta non eccezionale di Gasparini, ed effettuando un pallonetto da centrocampo, insacca in porta in maniera perfetta. Di seguito il video del gol.