Basket Serie A 2022/23, nella gara -1 dei playoff passa Tortona su Trento: 79-78 al cardiopalma

Un primo atto vissuto al cardiopalma quello fra Tortona e Trento che non ha visto una squadra prevalere nettamente sull’altra. Il match, infatti, è stato equilibratissimo sul filo del rasoio l’ha spuntata Tortona che a fine terzo quarto aveva preso le distanze che sembravano risultare decisive. Nel quarto quarto, invece, si è assistito ad una grande rimonta di Trento con un super Flaccadori autore di 16 punti e di un buon Atkins autore di altri 14 punti che però non è bastata per portare a casa la prima posta dei playoff di Serie A. Per Tortona grandissima prestazione di cuore, di sacrificio e di qualità ovviamente del quartetto tutto statunitense Duam (12 punti), Macura (11 punti), Cain (8 punti) e di Christon (8 punti). Il primo atto quindi va a Tortona, adesso il prossimo appuntamento sarà quello del prossimo martedì 16 maggio alle ore 19.00 in casa di Trento.