Internazionali d’Italia 2023: finale femminile di doppio spostata sul Pietrangeli

La finale di doppio femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2023 è stata spostata sul Pietrangeli. A causa della pioggia che sta condizionato la giornata di sabato 20 maggio al Foro Italico, con la semifinale maschile tra Medvedev e Tsitsipas interrotta sul 4-5, la finale di doppio femminile che vede impegnate Coco Gauff e Jessica Pegula contro Storm Hunter ed Elise Mertens si giocherà alle ore 20.45 (pioggia permettendo) sul Campo Pietrangeli. Il match potrà dunque essere seguito dai possessori del biglietto serale, già entrati nell’impianto del Foro Italico nonostante il protrarsi della sessione diurna. Per l’eventuale rimborso dei biglietti non è chiaro il doppio del Pietrangeli come inciderà. La finale di singolare femminile per ovvi motivi televisivi e numerici si potrà invece disputare solamente sul Campo Centrale.