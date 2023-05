Internazionali d’Italia 2023, schermo sul Pietrangeli per il pubblico della sessione serale

Giornata da incubo al Foro Italico per gli organizzatori e per il pubblico, con la pioggia che non vuole dar tregua. Al momento è nuovamente sospesa la seconda semifinale maschile tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, con il greco avanti 5-4 nel primo set. Intanto, però, nel corso di queste ultime ore sono iniziate ad arrivare anche i possessori dei biglietti inerenti alla sessione serale, che vedeva in programma la finale del tabellone femminile alle ore 19:00. Gli organizzatori degli Internazionali d’Italia, per evitare che migliaia di tifosi rimanessero fermi sotto la pioggia, hanno deciso di far entrare i possessori del biglietto serale in coda ai tornelli. Per loro, in attesa della finale femminile, saranno aperti il villaggio e lo stadio Pietrangeli dove potranno – nel caso la pioggia dovesse smettere – seguire la semifinale maschile tra Medvedev e Tstsipas sui maxi-schermi.