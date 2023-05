Bundesliga 2022/2023: il Bayern Monaco cade in casa col Lipsia, ora è tutto nelle mani del Borussia

Il Lipsia rimonta all’Allianz Arena, battuto per 3-1 il Bayern Monaco. I bavaresi restano in vetta ma danno al Borussia Dortmund la possibilità di sorpassarli, e di aggiudicarsi con due successi la vittoria della Bundesliga 2022/23.

Sono i padroni di casa ad aprire le marcature al 25′: Muller si rende generoso servendo Gnabry ben posizionato, quest’ultimo riceve palla e trasforma l’assist mandando il pallone sul palo di sinistra, rimpallo favorevole e sfera in rete. Bell’equilibrio poi tra due formazioni che si scontravo a viso aperto fino ad arrivare al pareggio, messo a segno da Laimer al 65esimo. Grandissima azione del Lipsia che in contropiede arriva in area avversaria, è quindi il centrocampista numero 27 a calciare bene in porta mandando il pallone sotto la traversa. Il risultato poi si porta su un doppio allungo per gli ospiti, sono i due rigori concessi dal direttore di gara a ribaltare il risultato. A battere il primo penalty è Nkunku, è poi Szoboszlai a posizionarsi sul dischetto per il secondo rigore concesso. Nessuno sbaglia, spiazzato Sommer su entrambe le conclusioni.