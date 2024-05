Internazionali BNL d’Italia 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 9 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali d’Italia 2024 per la giornata di giovedì 9 maggio. Proseguono gli incontri di primo turno del tabellone maschile, con ben 5 azzurri impegnati. Si tratta di Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Luca Nardi e Stefano Napolitano. Nel tabellone femminile invece in campo Lucrezia Stefanini. Di seguito il programma completo.

CAMPO CENTRALE

Ore 11.00 – (29) Noskova vs (WC) Stefanini

a seguire – (Q) Bergs vs (PR) Nadal

a seguire – Machac vs Arnaldi

non prima delle 19.00 – (1) Swiatek vs (Q) Pera

non prima delle 20.30 – Lajovic vs Sonego

GRAND STAND ARENA

Ore 11.00 – Koepfer vs (WC) Vavassori

a seguire – Osaka vs (19) Kostyuk

a seguire – (3) Gauff vs Frech

a seguire – Altmaier vs Nardi

a seguire – Struff vs Cachin

CAMPO PIETRANGELI

Ore 11.00 – Seyboth Wild vs (Q) Barrere

a seguire – (WC) Napolitano vs (LL) Wolf

a seguire – Bogdan vs (6) Vondrousova

a seguire – Draper vs Coric

a seguire – (21) Navarro vs Badosa

COURT 12

Ore 11.00 – (17) Kudermetova vs Kerber

a seguire – Roger vs (7) Zheng

a seguire – (Q) Muller vs Fucsovics

a seguire – Osorio vs (18) Keys

COURT 1

Ore 11.00 – Popyrin vs (Q) Medjedovic

a seguire – (12) Haddad Maia vs Wang

a seguire – Putintseva vs (31) Stephens

a seguire – McDonald vs Karatsev

COURT 2

Ore 11.00 – (10) Kasatkina vs Maria

a seguire – (28) Cirstea vs (Q) B. Fruhvirtova

a seguire – Ruusuvuori vs Giron

COURT 13

Ore 11.00 – Hijikata vs Munar

a seguire – Avanesyan vs (LL) Cristian

a seguire – Carballes Baena vs O’Connell

COURT 4

Ore 11.00 – Shnaider vs (15) Samsonova

a seguire – (Q) Sasnovich vs (14) Alexandrova

a seguire – (Q) Moreno de Alboran vs (Q) van de Zandschulp