Stefanini-Noskova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2024

Lucrezia Stefanini se la vedrà oggi contro Linda Noskova nel match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. In una stagione 2024 caratterizzata fin qui da un problematico infortunio e – di conseguenza – da risultati non entusiasmanti che l’hanno fatta scendere in classifica, per l’azzurra da Roma è arrivata una bella soddisfazione.

Il sorteggio che l’ha posta all’esordio contro la giovane wild card Paganetti era senz’altro uno dei migliori che le potessero capitare, però le partite vanno poi vinte. Un’ottima iniezione di fiducia, di punti e anche di prize money in vista del prosieguo dell’annata tennistica. Ora sicuramente la faccenda diventa più complicata contro l’attuale n°39 della classifica WTA. La ceca è ancora vittima di molti alti e bassi, ma ha talento da vendere e alcune vittorie su top-players lo dimostrano. Fin qui la sua stagione sul rosso è partita con una vittoria e due sconfitte, ma contro una Raducanu in gran spolvero a Stoccarda e Mirra Andreeva a Madrid.

Stefanini e Noskova scenderanno in campo oggi (giovedì 9 maggio). Le due giocatrici sono pianificati come primo incontro della giornata dalle 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.