Ecco il programma di martedì 11 marzo di Indian Wells 2025, con i due tabelloni del Masters 1000 e del Wta 1000 che entrano nel vivo. Dopo i primi tre turni, infatti, cominciano questa sera gli ottavi di finale, che regaleranno diversi incontri degni di nota. Partendo dal tabellone maschile, spicca la sfida tra Holger Rune e Stefanos Tsitsipas, rispettivamente numero 12 e 8 del seeding. Entrambi sono entrati in gioco nel secondo turno, con il danese che ha battuto Moutet e Humbert, mentre il greco, dopo aver avuto la meglio su Seyboth Wild, ha regolato in due set Matteo Berrettini.

Ora, per l’ellenico il livello si alza notevolmente, soprattutto considerando che, nei tre precedenti, è sempre stato Rune a vincere. Da notare, però, che i due non si affrontano da quasi un anno e mezzo, ovvero dal round robin delle Nitto Atp Finals del 2023. Quello odierno, quindi, rappresenta un’ottima occasione per Tsitsipas per provare a sbloccarsi contro Holger e puntare ai quarti di finale, dove l’avversario sarà uno tra Griekspoor e il qualificato Watanuki, grande protagonista del torneo fino a questo momento.

Indian Wells, programma martedì 11 marzo: l’ordine di gioco

Restando nel tabellone maschile, un altro bel testa a testa sarà quello tra Tommy Paul e Daniil Medvedev. In questo caso, il russo ha vinto tre dei quattro precedenti, tra cui quello in semifinale lo scorso anno proprio a Indian Wells. Lo statunitense, però, ha vinto l’ultimo testa a testa, giocato a Roma, e conterà sulla spinta del proprio pubblico per provare l’impresa. Il ricco programma del centrale si aprirà con un match del tabellone femminile, quello che contrappone Karolina Muchova a Iga Swiatek: la numero 2 del mondo tenterà l’accesso ai quarti forte del vantaggio negli scontri diretti, tra cui quello recentissimo nella United Cup.

STADIUM 1

Dalle 19:00 – (15) Muchova vs (2) Swiatek

Non prima delle 21:00 – (12) Rune vs (8) Tsitsipas

A seguire – Giron vs (20) Fils

Non prima delle 2:00 – (10) Paul v (5) Medvedev

Non prima delle 4:00 – (8) Zheng vs (18) Kostyuk

STADIUM 2

Dalle 19:00 – Griekspoor vs (Q) Watanuki

Non prima delle 21:00 – (23) Svitolina vs (4) Pegula

A seguire – (Alt) Seggerman/Trhac vs Berrettini/Sonego

Non prima delle 2:00 – (7) Rybakina vs (9) Andreeva