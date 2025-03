Turno infrasettimanale di Coppe europee tutto da vivere per l’Italia del volley femminile: Chieri e Roma alla resa dei conti in Challenge, Novara vicina alla finale di Cev Cup e Conegliano, Milano e Scandicci ad un passo dalla Final Four di Champions. L’Italia ancora una volta sogna di aggiudicarsi tutti i trofei continentali femminili, ma per riuscirci non bisogna farsi sorprendere dalle avversarie. Un risultato inatteso lo abbiamo già visto nell’andata della finale tutta italiana di Challenge Cup, dove Roma si è imposta al tie-break in casa di Chieri. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini hanno digerito in fretta la delusione per la retrocessione e sono scese in campo molto determinate, mettendo in difficoltà fin da subito le piemontesi.

È la prima volta nella storia della pallavolo che una squadra retrocessa si ritrova a disputare una finale di una coppa europea e le giallorosse vogliono completare l’opera tra le mura amiche per festeggiare con il proprio pubblico. La squadra di coach Bregoli, reduce dal netto ko incassato in gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto, non starà certo a guardare ma ha bisogno di una grande prestazione per riuscire a spuntarla contro una Roma che non ha nulla da perdere. Le altre quattro italiane impegnate nelle Coppe continentali sono invece ad un passo dal passaggio del turno: ecco, di seguito, le altre sfide di questo turno infrasettimanale.

COME FUNZIONA IL GOLDEN SET: FORMULA E REGOLAMENTO

CALENDARIO STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

UN 2024 INDIMENTICABILE PER IL VOLLEY ITALIANO

Novara: due set per centrare la finale di Cev Cup

L’Igor Gorgonzola Novara è ad un passo dalla finale di Cev Cup. Le zanzare hanno infatti battuto in tre set il Thy Istanbul nella semifinale di andata in casa ed ora volano in Turchia per aggiudicarsi quei due set che garantirebbero loro l’accesso all’atto conclusivo. La compagine turca, guidata da coach Mehmet Kamil Soz, ha tutte le intenzioni di sfruttare il tifo del proprio pubblico per ribaltare la situazione, ma servirà una partita perfetta per mettere in difficoltà Bosio e compagne, che stanno vivendo un grande momento di forma. Le azzurre hanno una striscia aperta di sei vittorie di fila e non vogliono di certo fermarsi in Europa. La vincitrice di questa semifinale sfiderà in finale la vincente tra le ungheresi del Vasas Obuda Budapest e le romene del CS Volei Alba Blaj (queste ultime si sono aggiudicate l’andata in trasferta al tie-break).

L’Italia sogna il tris per la Final Four di Champions

La Champions League è tornata al format della Final Four, che quest’anno si svolgerà ad Istanbul. La Turchia però rischia di avere una sola squadra in semifinale, con l’Italia che è invece vicinissima ad averne tre e dunque vincerebbe nettamente questo “duello” a distanza tra i due Paesi che hanno trionfato nelle ultime nove edizioni. Il Vakifbank Istanbul, che in bacheca vanta ben cinque Champions League, è chiamato alla rimonta contro il Fenerbahce, cha ha vinto l’andata 3-0. In ogni caso, questo derby assicura un posto alla Turchia nell’attesa F4. Può provarci però anche l’Eczacibasi Istanbul, che nel ritorno in casa proverà a ribaltare la netta sconfitta rimediata a Milano (3-0). Orro e compagne però sanno bene di dover vincere due set per volare in semifinale e non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione.

Due set per passare il turno servono anche a Conegliano e Scandicci, che nelle rispettive gare di andata in Polonia hanno trionfato in tre set. Le pantere di Daniele Santarelli hanno dato una grande prova di forza contro il Resovia vincendo il terzo set ai vantaggi dopo aver recuperato uno svantaggio di 11 punti. Un brivido che però non può che valere da lezione: nella massima competizione continentale per club nessuno parte battuto e anche Wolosz e compagne devono tenere alta la concentrazione. Consiglio utile anche per le toscane di Marco Gaspari, che davanti al proprio pubblico vuole bissare il solido successo dell’andata contro il Lodz e completare così l’opera.

Le partite delle italiane nelle Coppe Europee: programma e TV

Le partite di Conegliano, Milano e Scandicci dei quarti di finale di ritorno saranno trasmesse per gli abbonati su DAZN e sui canali Sky, visibili anche in diretta streaming su Now e Sky Go. Su Sky Sport verrà trasmessa in diretta anche la semifinale di ritorno di Cev Cup di Novara, mentre la finale di ritorno Roma-Chieri sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Ecco il programma con date e orari italiani e i canali dove seguire tutte le partite delle squadre italiane impegnate in questo turno infrasettimanale di Coppe Europee.

MARTEDÌ 11 MARZO

20:00 Roma Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 (ritorno finale di Challenge Cup) – Diretta Rai Sport

MERCOLEDÌ 12 MARZO

18:00 Savino Del Bene Scandicci vs PGE Grot Budowlani Lodz (ritorno quarti di finale Champions League) – Diretta Sky Sport Arena

20:30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Developres Rzeszow (ritorno quarti di finale Champions League) – Diretta Sky Sport Arena

GIOVEDÌ 13 MARZO

12:00 Thy Istanbul vs Igor Gorgonzola Novara (ritorno semifinale di Cev Cup) – Diretta Sky Sport Uno

16:00 Eczacibasi Dynavit Istanbul vs Numia Vero Volley Milano (ritorno quarti di finale Champions League) – Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Max