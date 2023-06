Ranking Atp aggiornato a lunedì 26 giugno: Alcaraz di nuovo numero uno, Musetti entra in top 15

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 26 giugno. Nuova settimana, nuovo numero uno al mondo. Grazie al titolo vinto al Queen’s, il primo in carriera su erba, Carlos Alcaraz scavalca Novak Djokovic e si riprende la vetta delle classifiche, oltre che la testa di serie numero uno a Wimbledon. L’unica altra novità tra i primi 10 è il sorpasso di Jannik Sinner ai danni di Taylor Fritz in ottava piazza. Best ranking per Lorenzo Musetti, al suo debutto in top 15, mentre Matteo Berrettini perde tre posizioni e scivola al 37° posto. Di seguito la classifica aggiornata.

Carlos Alcaraz 7.675 (+1) Novak Djokovic 7.595 (-1) Daniil Medvedev 5.890 Casper Ruud 4.960 Stefanos Tsitsipas 4.670 Holger Rune 4.510 Andrey Rublev 4.255 Jannik Sinner 3.345 (+1) Taylor Fritz 3.310 Frances Tiafoe 3.085

GLI ITALIANI

15. Lorenzo Musetti 2.210 (+1)

37. Matteo Berrettini 1.082 (-3)

40. Lorenzo Sonego 1.015 (-1)

78. Matteo Arnaldi 737 (-4)

88. Marco Cecchinato 673 (-8)