Psg, ufficiale l’arrivo di Milan Skriniar: ha firmato fino al 2028

Il PSG ha reso ufficiale l’arrivo di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, ormai da mesi promesso sposo del club francese, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028. Arriva a parametro zero, dopo la conclusione della sua esperienza all’Inter. Un’avventura italiana che aveva visto Skriniar protagonista in precedenza anche con la maglia della Sampdoria. Ora il trasferimento a Parigi e le prime parole da calciatore del PSG: “Sono molto felice di far parte di questo meraviglioso club”, ha detto Milan Škriniar. Il PSG è uno dei club più forti al mondo con giocatori di livello mondiale e tifosi fantastici”.

🆕✍️ Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023