Hurkacz-Humbert oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Basilea 2023

Hubert Hurkacz se la vedrà contro Hugo Humbert nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Basilea 2023 (cemento indoor), evento di scena sui campi della cittadina elvetica. Il polacco, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Shanghai, vuole regalarsi un altro risultato di prestigio per continuare a sperare nella rincorsa alle ATP Finals di Torino. Nei quarti ha rimontato un set di svantaggio all’olandese Tallon Griekspoor, prossimo avversario degli azzurri in Coppa Davis. Dall’altra parte troverà il mancino transalpino, che ha spento l’entusiasmo del pubblico di casa estromettendo in tre parziali la wild card locale Dominic Stricker. Hurkacz e Humbert si sono incontrati solo una volta in carriera. È successo lo scorso anno sull’erba di Halle, con il bombardiere di Wroclaw che è riuscito ad imporsi in due set. Anche in quest’occasione sarà il numero undici delle classifiche a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

Hurkacz e Humbert scenderanno in campo oggi (sabato 27 ottobre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà lo scontro tra Hurkacz e Humbert garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.