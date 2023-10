Sinner-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Vienna 2023

Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev nella semifinale dell’ATP 500 di Vienna 2023, torneo in programma dal 22 al 29 ottobre. Per la nona volta in stagione la stella del nostro tennis scende in campo per giocarsi la possibilità di accedere a una finale del circuito maggiore. La continuità che sta trovando Jannik in queste ultimi ultimi mesi è a dir poco impressionante e anche l’autorevolezza con la quale riesce a sconfiggere avversari sulla carta inferiori. Nella capitale austriaca quest’oggi affronta un Rublev che è altrettanto solido e quinto nella classifica race, una posizione dietro l’azzurro. Il russo è anche una delle vittime preferite dell’allievo di Vagnozzi e Cahill, che ha vinto tutti e tre i precedenti che sono arrivati al match point. Ci sono, infatti, due successi di Rublev, ma entrambi arrivati per ritiro del nostro giocatore.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Rublev scenderanno in campo sabato 28 ottobre come 2°match dalle 14:00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.