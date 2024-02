Highlights Sinner-Monfils 6-3 3-6 6-3, secondo turno Atp Rotterdam 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 3

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Gael Monfils nel secondo turno del torneo Atp 500 di Rotterdam 2024. L’azzurro si è imposto per 6-3 3-6 6-3 dopo poco meno di due ore di gioco, qualificandosi per i quarti di finale del torneo olandese. Sinner adesso sfiderà Milos Raonic per un posto in semifinale, di seguito le immagini salienti del match.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

GLI HIGHLIGHTS