Atp Rotterdam 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 16 febbraio con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Rotterdam 2024 per la giornata di venerdì 16 febbraio. Si disputano i quarti di finale, con il programma che si apre con gli incontri Dimitrov-Shechenko e Rublev-De Minaur. In sessione serale l’idolo di casa Tallon Griekspoor, che dopo aver eliminato Hurkacz ora prova a conquistare la semifinale. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

Ore 13:00 – (6) Dimitrov vs Shevchenko

a seguire – (5) De Minaur vs (2) Rublev

Non prima delle 19.30 – Griekspoor vs Struff o Ruusuvuori

a seguire – (1) Sinner vs (PR) Raonic