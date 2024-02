Vela, ufficializzati altri quattro equipaggi per le Olimpiadi di Parigi 2024

La FIV ha ufficializzato altri quattro equipaggi che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella vela. Dopo le prime due imbarcazioni comunicate il 19 gennaio (Benini Floriani nell’ILCA6 e Germani-Bertuzzi nel 49er FX), arrivano altri quattro nomi che ottengono il pass per i Giochi e che voleranno così per Marsiglia, dove si terranno le regate. Ruggero Tita e Caterina Banti saranno la coppia azzurra del Nacra 17: i tre volte campioni del mondo e quattro d’Europa sono soprattutto i detentori del titolo olimpico a Tokyo e puntano a ripetersi.

Nell’iQFOiL troveremo Nicolò Renna, campione d’Europa e del mondo in carica, che in Francia farà il debutto a cinque cerchi. Al femminile, sulla stessa imbarcazione, ecco Marta Maggetti, campionessa del mondo nel 2022 e reduce da un quarto posto olimpico a Tokyo. Infine, Lorenzo Brando Chiavarini, già rappresentante al lungo della Gran Bretagna ma a Parigi 2024 tra le fila dell’Italia Team nella classe ILCA 7.

Così il dt Michele Marchesini: “Altri passi importanti verso Parigi2024. Il processo di selezione degli equipaggi iniziato da più di un anno si sta chiudendo con gli elementi con le migliori caratteristiche di prestazione e di solidità e nei tempi più funzionali alle regate Olimpiche. Abbiamo le idee chiare riguardo i reali valori in campo, i profili dei nostri atleti e atlete e riguardo i potenziali. Conto ora di chiudere la squadra per le discipline qualificate nel breve. Vogliamo lavorare bene e con la tranquillità che serve per fare bene al momento giusto; le due cose sono strettamente legate”.