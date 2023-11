Highlights Medvedev-Zverev 7-6 6-4, Atp Finals Torino 2023 (VIDEO)

di Christian Deiuri 11

Il video con gli highlights di Medvedev-Zverev, match valido per la fase a gironi delle Nitto Atp Finals 2023 a Torino. Gara chirurgica del numero 3 del mondo, che sfrutta alla perfezione le uniche chance che Zverev gli concede e vince con il punteggio di 7-6(7) 6-4. Il successo in due set consente così al moscovita di strappare il pass per le semifinali con un turno d’anticipo. Il tedesco invece dovrà battere Rublev e sperare nel successo di Medvedev contro Alcaraz per qualificarsi.