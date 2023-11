Atp Finals 2023: Medvedev batte Zverev in due set e vola in semifinale

Nell’appuntamento serale delle ATP Finals di Torino Daniil Medvedev supera in due set Alexander Zverev e si qualifica per le semifinali. Nel primo set parte forte Medvedev, che toglie subito il servizio all’avversario e sale 2-0. Il tedesco ci mette un po’ ad entrare in partita, non riuscendo a incidere in risposta. Nel sesto game però Zverev riesce a difendersi bene, e sfruttando anche qualche errore di troppo in uscita dal servizio del rivale si riprende il break e impatta sul 3-3. Nei giochi successivi la fa da padrone chi serve e il giusto epilogo del set è il tie break. Qui inizia meglio il teutonico, che si procura un mini break e scappa sul 4-1. Un grave errore a rete però si rivela fatale per Sascha, che non sfrutta il vantaggio e si fa recuperare. Medvedev successivamente annulla due set point e alla prima occasione si aggiudica il tie break per 9-7 con un passante di dritto in recupero.

Il secondo set scorre rapido senza che nessuno dei due tennisti riesca ad incidere in risposta, con Zverev che serve benissimo e nei primi 3 game concede soltanto un punto all’avversario. Sul 4-4 e Medvedev al servizio arriva la prima chance di break del set, ma il tedesco non ne approfitta. Il russo si salva e sale 5-4. Anche stavolta il teutonico sembra accusare la chance sprecata, e parte sotto 0-30 prima di recuperare brillantemente affidandosi a servizio e rovescio. Medvedev però sente l’odore del sangue e buca il rivale a rete con un super passante di rovescio. Sotto pressione sul match point a sfavore Zverev sbaglia ancora e concede così il secondo set al suo avversario con il punteggio di 6-4. Ora il numero 7 ATP dovrà battere Rublev e sperare nel successo di Medvedev contro Alcaraz per qualificarsi.