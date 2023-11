Psg, Hakimi: “Con Mbappé grande connessione, mi ha aiutato molto a inserirmi in squadra”

L’esterno destro del Psg Achraf Hakimi nel corso di un’intervista a BeIn Sports ha parlato del suo inserimento in squadra, sottolineando l’importanza di Mbappé nello spogliatoio transalpino: “Nel calcio hai tanti compagni di squadra, ma alla fine sono pochi i veri amici. Parlando di Mbappé, posso dire che c’è una reale connessione tra noi. Al mio arrivo mi ha aiutato tantissimo, soprattutto per integrarmi: quando ne avevo bisogno mi ha dato una mano. Se si considera il suo status di stella mondiale non è una cosa affatto scontata. Gli sono grato, non parlavo la lingua e non conoscevo nessuno“. Anche in campo c’è grande feeling tra i due, come conferma il marocchino ex Inter: “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda anche nel calcio, sappiamo esattamente dove e quando vogliamo la palla, basta guardarci. Giocare insieme così è semplice“.