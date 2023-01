Griekspoor-Bonzi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pune 2023

Tallon Griekspoor se la vedrà contro Benjamin Bonzi nell’ultimo atto del torneo ATP 250 di Pune 2023 (cemento outdoor). L’olandese deve ancora perdere un set questa settimana. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio anche su un italiano ovvero il siciliano Marco Cecchinato, unico azzurro ai nastri di partenza in India. Il francese, invece, ha lasciato per strada un parziale, quello perso in semifinale contro l’altro olandese Botic Van De Zandschulp, testa di serie numero due della manifestazione. L’unico precedente se l’è aggiudicato il transalpino in tre set ma è davvero poco indicativo.

L’incontro, infatti, andò in scena ben sei anni fa, per di più a livello di circuito Challenger. I bookmakers danno sfavorito Griekspoor che, rispetto al suo avversario, è più in basso in classifica di ben 35 posti (95° l’olandese e 60° il francese). Per entrambi, dopo anni di vittorie su palcoscenici minori, si tratta della prima finale in carriera a livello di circuito maggiore. Chi vincerà, dunque, solleverà al cielo il primo titolo nel tennis dei grandi. Probabile, quindi, che la partita sia dominata dalla tensione in un testa a testa che, già di per sè, non presenta un chiaro favorito.

Griekspoor e Bonzi scenderanno in campo oggi (sabato 7 gennaio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 13:00 italiane (le 17:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Griekspoor e Bonzi fornendo ai propri lettori news ed aggiornamenti al termine della partita.