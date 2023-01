Dazn, ecco i nuovi prezzi 2023: per chi valgono e come funziona per chi ha già abbonamento

Nuovo anno, nuovi prezzi per Dazn. Un chiaro a segnale a chi ha usufruito in questi anni del famoso ‘stop and go’: ovvero disattivare abbonamento per poi riattivarlo quando ricomincia il campionato di Serie A. E in questi quasi due mesi di pausa Mondiale è avvenuto in maniera sovente. Per tutti quelli che da adesso in poi dovranno abbonarsi da zero dunque i prezzi aumentano, invece per chi è già abbonato e continuerà a esserlo non cambierà nulla. E non cambierà nulla nemmeno per chi ha scelto di mettere in pausa l’abbonamento durante i Mondiali e ora lo sta riattivando in vista del campionato. I nuovi piani e il nuovo modo di gestire l’abbonamento impattano su coloro che si avvicinano al mondo Dazn solo oggi o su coloro che avevano interrotto l’abbonamento prima dei mondiali, senza metterlo in pausa, e ora vogliono ri-abbonarsi mantenendo l’account.

I NUOVI ABBONAMENTI, ECCO I COSTI

Ci sono tre piani differenti: il primo è anche nuovo e si chiama Start: include tutto lo sport escluso il Calcio e Eurosport, che costerà 12.99 euro al mese e potrà essere visto su due dispositivi contemporaneamente a patto che questi siano sulla stessa rete IP, quindi nella stessa casa.

Il secondo, ‘Standard’ che include anche Serie A e Eurosport e permette la visione contemporanea da due dispositivi sempre sulla stessa rete: per chi vuole mantenere la flessibilità di poter disdire quando vuole, dando sempre 30 giorni di preavviso, il piano costerà 39.99 euro al mese al posto degli attuali 29.99 euro. La tariffa di 29.99 euro al mese verrà mantenuta solo per coloro che vogliono fare quello che DAZN chiama “contratto annuale scontato”, quindi un abbonamento annuale con permanenza minima di 12 mesi. Chi disdice prime dovrà restituire gli sconti che ha sfruttato.

Infine il piano ‘Plus’, quello creato per permettere la visione di DAZN su due dispositivi anche non appartenenti alla stessa rete. In questo caso il prezzo passa a 54,99 euro al mese se si vuole la possibilità di disdire quando si vuole. Chi vuole lo sconto deve abbonarsi per 12 mesi a 44,99 euro al mese, e anche qui in caso di disdetta bisogna restituire gli sconti fruiti.