Giorgi-Stearns stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

Camila Giorgi se la vedrà contro Peyton Stearns nel primo turno del torneo WTA 500 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La tennista azzurra torna in campo dopo oltre tre mesi e debutterà in terra australiana contro la statunitense Stearns, giovane in rampa di lancio che ha ben figurato già nel 2023. Secondo i bookmakers sarà Camila a partire leggermente favorita, anche se il match si prospetta piuttosto imprevedibile, anche per l’assenza di precedenti tra i due.

Giorgi e Stearns scenderanno in campo stanotte (domenica 31 dicembre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sullo Show Court 1 al termine del derby russo Shnaider-Andreeva, con inizio fissato alle ore 02.00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Wta di Brisbane avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 253. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’esordio di Camila Giorgi sul suolo australiano fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.