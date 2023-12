Roma, Cristante: “Buona partita, difficile fare gol alla Juventus”

“Abbiamo fatto una buona partita, ma le gare equilibrate sono sempre decise dagli episodi. La prestazione è stata ottima, ma se vai in svantaggio è difficile recuperare contro di loro. Sono bravissimi a difendersi, si chiudono benissimo e diventa difficile fare gol”. Lo ha detto il centrocampista della Roma, Bryan Cristante dopo la sconfitta con la Juventus a Torino. “Dobbiamo fare di più, abbiamo le potenzialità per stare davanti – spiega a Dazn -. La classifica è corta, basta vincere un filotto di 3-4 partita per stare lì. Ora ci aspetta un mese importante. Se giocherò in difesa? Io ci sono, speriamo che arrivi qualcuno. La coperta è corta”.