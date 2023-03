Liga Nos 2022/2023: Taremi salva il Porto contro l’Estoril, finisce 3-2 al do Dragao

Il Porto batte l’Estoril 3-2 in casa nel match valido per la 24ª giornata di Liga Nos 2022/2023. Partita molto equilibrata sbloccata da Gujic al 9′. Gouveia risponde per gli ospiti al 27′ e Franco dopo 4 minuti segna il gol che porta i padroni di casa in vantaggio all’intervallo. Porto che sembra in controllo quando Pepe al 65′ tocca il pallone di mano in area e concede un rigore all’Estoril trasformato da Geraldes. Il match winner è di Taremi che al 73′ dagli undici metri non sbaglia e regala il successo ai suoi. La squadra di Conceicao si riavvicina a 5 punti di distanza dal Benfica in attesa del match dei primi in classifica contro il Maritmo domenica alle 19.