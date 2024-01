Fognini entra nello Schiavone Team Lab: “Cerco nuovi stimoli”

Fabio Fognini ha scelto come casa lo Schiavone Team Lab, academy fondata nel 2022 a Milano, dall’ex campionessa Francesca Schiavone. Il tennista ligure si allenerà sui campi dell’Harbour Club Milano seguito dal Team Schiavone, composto dalla vincitrice del Roland Garros 2010, Lorenzo Frigerio (ex 375 Atp), Filippo Baldi (ex 144 Atp), Sergio Bugada, preparatore atletico che ha lavorato in passato proprio con Schiavone. “Avere Fabio all’interno del team è sicuramente un valore aggiunto nonché un punto di riferimento per i ragazzi più giovani. Sono molto felice di questo ingresso“, ha dichiarato la diretta interessata. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Fognini: “Sono contento di fare parte di questo nuovo progetto creato da Francesca che oltre ad essere una grande amica è una grande professionista. Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli quindi non vedo l’ora di iniziare“.