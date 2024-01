Daspo di cinque anni a un tifoso di basket, il Tar precisa: “Non vale per gli altri sport”

Il Tar del Piemonte ha deciso di convalidare un Daspo di cinque anni nei confronti di un tifoso della Reale Mutua Torino, squadra di Serie A2 di basket, ma con una sola eccezione, quella legata al divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono altre competizioni sportive professionistiche. Secondo il Tar, infatti, la misura non può essere estesa anche ad altre competizioni sportive professionistiche, ma resta confinata al mondo della pallacanestro. Come riporta l’Ansa, l’elenco delle prescrizioni, tra cui il divieto di avvicinarsi al Palavela di Torino e al Pala Gianni di Asti nelle giornate degli incontri e di stazionare a meno di 500 metri dai centri di allenamento o di raduno delle squadre, con in aggiunta l’obbligo di firma davanti ai carabinieri di Fiano mezz’ora prima di ogni partita della Reale Mutua, viene dunque sfoltito di una, il troppo generico divieto legato a tutte le competizioni “che sembra produrre effetti potenzialmente molto vasti e difficilmente determinabili data la vastità del mondo dello sport”.