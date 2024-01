Napoli, De Laurentiis: “Mazzarri ha bisogno di tempo. Questione Osimhen? Non mi va di parlare”

Aurelio De Laurentiis ha parlato a SportMediaset all’antivigilia della finale di Supercoppa Italiana che vedrà il Napoli sfidare l’Inter a Riad. Nelle ultime settimane i partenopei sembrano poter salire di colpi dopo una prima parte di stagione a dir poco complicata. “Ho sempre pensato che il Napoli fosse un bel Napoli – spiega De Laurentiis – Mazzarri ha bisogno di tempo, ogni allenatore ha i suoi modi di fare e deve trasmetterli alla squadra. Le cose non vengono con la carta carbone.”

Alle domande sulla questione Osimhen, con il presidente del Napoli e tutto il club campano indagati e vicini al rinvio a giudizio per falso in bilancio, De Laurentiis preferisce glissare: “Non mi va di parlare, intanto Fifa e Uefa puntano a sminuire e minimizzare i campionati nazionali che invece sono i valori veri dei tifosi. Questo vale per tutti i paesi.”