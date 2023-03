Sci alpino, Bassino terza nella classifica di gigante: “È stata una bella stagione, sono contenta”

Marta Bassino, con il 6° posto odierno, è riuscita ad agganciare la terza piazza nella classifica di gigante, alle spalle di Mikaela Shiffrin e di Lara Gut-Behrami, ma davanti a Petra Vlhova e Federica Brignone (che erano uscite nel corso della prima manche, alla pari della svedese Sara Hector). “Sono molto contenta di come sono riuscita a finire la stagione – ha raccontato Bassino a fine gara –: l’ultimo periodo è stato molto complicato per me, soprattutto non è stato semplice rimanere concentrata e focalizzata sull’obiettivo. Sono felicissima di aver finito al terzo posto in gigante. Son contenta, per tutto il resto, di come è andato tutto l’anno: ci sono state molte cose belle e tante altre da prendere come spunto per migliorare”. Con questa gara si è conclusa la stagione 2022/2023 per la squadra femminile di Coppa del mondo, che può vantare il primato di podi in una singola stagione (26), oltre alla vittoria della Coppa di specialità di discesa da parte di Sofia Goggia.